"Odio mi aspecto a todas horas": Michelle Obama se sincera con la BBC

En su nuevo libro, la exprimera dama de Estados Unidos revela que "odio cómo me veo a todas horas, no importa qué".

"Creo que ese es el meollo de parte de nuestra ansiedad e infelicidad, porque si no empezamos aprendiendo a cómo querernos como somos, será difícil legarle eso a otros".

"Así que me dedico a eso todos los días".

En la única entrevista que concedió en Reino Unido con motivo de su libro The Light We Carry ("La luz que llevamos"), la presentadora de BBC Breakfast, Naga Munchetty, comentó: "Usted es considerada como una fuerza motriz".

"Todas tenemos estos pensamientos negativos que hemos cargado durante años, especialmente como mujeres y como mujeres de color, donde no nos vemos reflejadas en nuestra sociedad".

"Creo que nos encontramos en una situación mejor, pero una de las cosas que abordé fue cómo crecí, no sólo como mujer negra, sino como una mujer negra y alta, antes de las épocas de Serena y Venus [Williams], antes de que tuviéramos la WNBA [la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino] y que tuviéramos otros ejemplos a seguir fuera de las gimnastas".

"Vivir cómodamente con el miedo"

"Ahora puedo afirmar que todo lo que soy hoy día es el resultado de empujarme más allá de mi zona de confort, de calmar mi mentalidad temerosa y asumir ese desafío que de otra manera me hubiera podido detener".

"He vivido con el legado de muchas personas, particularmente personas afrodescendientes, incluyendo mis abuelos, cuyas vidas fueron restringidas por el miedo a algo diferente", explicó.

"Así que con el paso de cada año, siento como si el mundo de mis abuelos se iba achicando cada vez más, para ambos, hasta el punto en que no confiaban en nadie que no conocieran, ni siquiera en los médicos. Y eso, con uno de mis abuelos, fue lo que hizo que se perdiera de un diagnóstico de cáncer del pulmón".

"Utilizo eso como un ejemplo de cómo tantos de nosotros estamos encerrados dentro de nuestra semejanza, temerosos de encontrarnos o entendernos con alguien que no se parezca a nosotros, que se sienta como nosotros, que esté de acuerdo con nosotros. Eso mantiene nuestro mundo pequeño y nos hace susceptibles a la desinformación, a la teorías de conspiración que enfrentamos.

"Empezamos a temer a cualquiera que no sea como nosotros. Eso no es saludable. De manera que quiero que los jóvenes en particular piensen en ese sobresalto de temor cuando lo enfrenten, que puedan distinguir entre el miedo que los va a mantener a salvo, y el miedo que los va a mantener atrapados en un mundo pequeño.