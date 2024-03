El texto, titulado “La Instrucción de la Mujer”, ha sido calificado por los estudiosos de Mistral como rupturista y revelador, y sigue siendo hasta el día de hoy un importante referente para quienes apoyan la causa feminista.

"Por este y otros artículos, la sociedad provinciana la marginó y tuvo serias dificultades. Pero ella no dejó de lado sus posiciones y años más tarde le siguió abriendo un espacio a las mujeres cuando estaban prácticamente marginadas", agrega.

Primeros años

El inicio de su carrera literaria

Fue en este último donde se publicó coincidentemente el 8 de marzo de 1906 -cuando este día aún no era rememorado como el Día de la Mujer-, su tan célebre texto “La Instrucción de la Mujer”.

“Porque la mujer instruida -dice- deja de ser esa fanática ridícula que no atrae a ella sino la burla; porque deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física y acaba por llenar de fastidio esa vida en que la contemplación acaba. Porque la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido que, débil para luchar contra la Miseria, acaba por venderse miserablemente si sus fuerzas físicas no le permiten ese trabajo”.