Muere en India el hombre que tuvo 38 esposas y 89 hijos

"Con el corazón apesadumbrado, #Mizoram se despidió de Zion-a (76), que se cree que encabeza la familia más grande del mundo, con 38 esposas y 89 hijos.Mizoram y su aldea en Baktawng Tlangnuam se han convertido en una importante atracción turística en el estado gracias a la familia.¡Descanse en paz, señor!", escribió Zoramthanga.

Datos inciertos

Atracción turística

También se ha informado ampliamente de que la familia ha aparecido dos veces en el popular programa de televisión Ripley's Believe it or Not.