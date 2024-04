Los astros te acompañan y te protegen más que nunca. Si tienes que tomar decisiones o ponerte a prueba por cualquier motivo, no te sentirás sólo del todo. Dispondrás de una fuerza y una calma fuera de lo común. Confía en tu capacidad.

Las relaciones con el sexo opuesto tienden a complicarse en los terrenos más íntimos de las mismas, que no tiene por qué afectar al terreno de lo social o laboral. Es más, en este campo puedes encontrar aliados de mucho interés tus planes más inmediatos.

Saborearás el éxito, el tuyo o el de otra persona. Un éxito que puede tener un referente personal o profesional, no está claro del todo. El caso es que estarás en la cima por un día, sólo o acompañado, pero en la cima. .

Tenderás en este momento de tu semana a alternar el optimismo y la melancolía ante los restos pendientes. Trata de prestar más atención al lado positivo de las cosas, y no te preocupes tanto por las consecuencias de tus actos, sabes de sobra que cumplirás con tus objetivos.

Modera tus impulsos y trata de no ejercer el abuso de autoridad con tu familia, porque ellos no tienen la culpa de tus encontronazos en el trabajo ni tus problemas en la calle. No eres una persona caprichosa ni injusta, y tampoco debes parecerlo.