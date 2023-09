Las noticias familiares alegrarán tu vida en estos momentos, lo que ayudará a que un asunto amoroso podría terminarse para tu tranquilidad, cuando no sabías muy bien cómo afrontar la ruptura.

En ocasiones es mejor no preguntar demasiado si queremos evitar sufrir a causa de las respuestas. El cuidado de los ojos te preocupa y serás plenamente consciente de lo importante que es la vista para ti.

Por problemas que no has buscado ni tienen que ver mucho contigo, hay posibilidades de un replanteamiento en las condiciones de tu trabajo o negocio. Puede ser un buen momento para algunos cambios. Un acontecimiento social te producirá gastos extraordinarios.

La melancolía podría cercar tu vida en estos días, pero no debes dejar que se apodere de ti y afecte a tu relación con los demás. Procura salir a la calle, pasear y pensar en las cosas buenas de la vida.

Te gusta ayudar a los demás, y no hace falta que te lo pidan, pero hoy deberás pensarlo muy bien si no quieres verte implicado en lo personal en un asunto que ni te ve ni te viene. Tu salud puede experimentar alteraciones, aunque no te ocurra nada en concreto.