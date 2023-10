ARIES (21 marzo - 20 abril)

Tu capacidad de análisis y facilidad para hacer juicios de valor desapasionados le servirán de mucho a alguien que acudirá a ti con un problema muy concreto. Sabrás exponerla con la necesaria modestia.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Te esperan algunas mejoras en el terreno económico: los acontecimientos profesionales se sucederán de una forma rápida y muy beneficiosa para tu futuro, y además tu pareja o algún miembro de tu familia te ayudarán a consolidar tu economía.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Te llegarán sensaciones muy positivas en lo económico, tal vez sea un momento propicio para reivindicar con firmeza las mejoras laborales prometidas desde hace tiempo y que no acaban de llegar. Si no tienes trabajo, hoy puede llegar la oferta buena.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Te llegarán oportunidades de mejorar en algún aspecto relevante de tu vida, aunque deberás estar atento a los detalles y aplicar toda tu perspicacia para saber ver lo bueno donde otros tal vez no reparen. Buen día para las reuniones con amigos.

LEO (23 julio-22 agosto)

Los amores de película pueden hacerse realidad en cualquier momento, como sabe cualquiera que haya vivido el típico flechazo. Vivirás algo parecido, pero con alguien cercano en cuyas virtudes y atractivos no habías reparado hasta ahora.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Si tus actividades te lo permiten, notarás hoy la necesidad de una reflexión profunda y a solas sobre determinados aspectos de tu vida actual que serán más importantes de lo que parece en un futuro cercano.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Las dudas sobre amigos que te llegan por terceras personas no te dejarán concentrarte en tus cosas. Tendrás un día complicado y deberás darlo todo para sacar adelante tus obligaciones. Las faenas del hogar terminarán de rematar tu día. Mal momento para poner en marcha nuevos planes.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tu pareja está reclamando más intimidad, y no solo porque compartáis o no casa. Se trata de que abras un poco más tu interior hacia el otro, que muestres tus inquietudes y planes de futuro. Si no estás en disposición de conseguir eso, pueden llegar soluciones drásticas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

La salud no será para ti un problema en estos días, salvo por una excepción: la dentadura, si no arreglas las deficiencias que tienes en ese sentido, acabarás por pagar una fuerte factura a medio plazo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

En el trabajo, inicias una etapa de búsqueda que te llevará a caminos que te satisfagan más, sacrificando, incluso, el reconocimiento. Encontrarás grandes satisfacciones en el amor; se consolida tu relación y, quién sabe, pueden sonar campanas de boda próximamente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Te convendrá morderte la lengua, aunque veas cosas en tu entorno laboral que no dejan de sorprenderte por injustas, pero no es el momento adecuado para hacerlas aflorar. En época de cambios es mejor nadar y guardar la ropa, pero tu momento llegará en breve.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Te moverás siempre en un marco seguro y no dejarás que las dudas y las sorpresas te estropeen los planes. Buen día para las reuniones de trabajo o para planificar algún viaje con los amigos, que se ajustarán como un guante a tus planteamientos.