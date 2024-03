A pesar de la situación que estás viviendo con tu pareja, notarás que no logras imponer tu voluntad tan fácilmente como esperabas en un asunto que les concierne a ambos. Tendrás que prestar más atención a sus argumentos, ya que es posible que estés equivocado.

Hoy es crucial tomar decisiones , la semana avanza y no puedes postergarlo más si no quieres que los planes para el fin de semana fracasen por completo. La responsabilidad recae en ti.

Tu estado mental y tu equilibrio se recuperan . Te reorganizas para afrontar tu vida futura sin problemas. Tu rendimiento laboral sufrirá una caída a causa de unos cambios que te han molestado. No dejes que te afecten los pequeños problemas cotidianos.

Un mal día en los asuntos del amor. Lo que parecía un amor idílico tiene también sus defectos y has encontrado uno de ellos. No te desilusiones tan pronto y deja que el río siga su curso. No dejes el ejercicio aunque te canses mucho.