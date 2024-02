Tu optimismo habitual se verá en horas bajas durante el día de hoy ; tendrás que poner mucho de tu parte para mantenerte donde siempre has querido estar. Sabrás estar a la altura de las circunstancias, sólo tienes que confiar en ti.

Continuarás con tu trabajo y tu rutina habitual a pesar de las sorpresas. En la familia no tendrás el apoyo que hubieras deseado pero comprenderás la situación por la que estáis pasando todos. Buen momento para contactar con amigos casi olvidados.

Hoy no te sonríen las estrellas. Venus no tiene fuerza protectora y tú, acostumbrado a que te solucionen las cosas tendrás que enfrentarte a las adversidades para entender qué es lo que pasa. No trates de evitar tus problemas y afronta tu suerte, unas veces se gana y otras se pierde.