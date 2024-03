No dejes pasar el barco de las oportunidades y lánzate a tomar las riendas de tu futuro profesional. Debes abandonar la tendencia de no tomar más responsabilidades de las que crees, ya que te estás subestimando completamente.

Precaución con los viajes en auto. El amor estará más en tu mente que en tu corazón. Sabrás que amas a alguien y necesitas tenerlo cerca, pero no sentirás nada al respecto. Es una contradicción que te impacienta y te inquieta por lo que conlleva.

Tratarás con personas ajenas completamente a tu vida temas personales. No sabrás cómo has llegado a intimar de tal manera con alguien a quien nunca has conocido fuera del trabajo. Quizás te encuentres sólo e incomprendido en casa, preocúpate por averiguarlo.