Hoy puede ser el día ideal para emprender nuevos proyectos laborales que has estado aplazando y que encontrarían en este momento el suficiente eco para tener mínimas garantías de éxito. Quizá sea también el momento de cambiar tu aspecto físico.

Tu situación económica va a verse mejorada sustancialmente, aunque quizá esta mejora no se haga efectiva inmediatamente. Una buena noticia en este sentido y una mala en el terreno de la familia van a completar el día.

Un orgullo más propio de los Leo aparece hoy en ti de una forma desmesurada de tal manera que puede perjudicarte en el trabajo. No serás capaz de hacerte entender y sentirás que todo el que está enfrente de ti tiene intención de humillarte.

Las cuestiones del amor serán intensas. Ante los demás, apareces hoy como una persona distraída y en las nubes, pero en realidad, estás mucho más atento de lo que parece y no pierdes detalle de todo lo que sucede a tu alrededor.

Debes confiar más en ti, en tus propios instintos; has reconocido que no puedes cambiar a los demás y que solamente puedes llegar a conocerte a ti mismo. Tienes mucho que ofrecer. Vivirás una vida plena y serena, como tú has elegido.