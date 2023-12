Lisette Morales McCabe

Ishmael Bermúdez pasó más de 50 años desenterrando artefactos indígenas bajo la casa donde creció.

Enterrar el pasado

Creció en un bungalow de la década de 1920 en el barrio de Brickell. Y dice que era el residente más antiguo del lugar. En repetidas ocasiones se negó a vender su residencia a los empresarios que buscaban construir en el área. Pero a principios de este mes sintió que no tenía otra opción que abandonar su casa.

Para Bermúdez, el valor de su casa no se podía calcular. "No se trata de dinero. Se trata de preservar la historia antigua", dijo antes de mudarse. Con el paso de los años, el creciente número de rascacielos bloqueó su visión del amanecer. "Sólo veo las estrellas cuando voy a los Everglades, no aquí", explicó.