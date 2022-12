Escorpio, horóscopo de hoy 19 de diciembre de 2022: cambia la forma de ver el amor

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Te llegarán datos e informaciones muy útiles para tu trabajo o tu ocupación habitual. No dejes pasar el tiempo, porque aprovecharse del factor sorpresa de esas novedades será muy interesante y productivo para el éxito a corto plazo.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

El día llega cargado de novedades en todos los terrenos; tanto que necesitarás abrir puertas y ventanas para que entren aires de renovación, y el amor no será una excepción, aunque de primeras debas frenar tus ímpetus y dejar sitio para otras cosas.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Necesitarás confianza y decisión para llevar a buen puerto tu relación sentimental. Aunque cuentas con la ayuda de los astros, tendrás que poner mucho de tu parte para conseguir tus deseos. Lo primero aclarar tus ideas y meditarlas muy bien.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Problemas aparentes en todos los ámbitos de tu vida, pero más bien debido a tu obcecación con determinados temas. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga: encontrarás así el modo de frenar los ímpetus de una persona que intenta controlarte demasiado.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Comienzas elucubrar planes para estos días navideños, pero no olvides incluir a tu pareja en los mismos, de lo contrario todo se complicará hasta el punto de estropear tu fin de semana. Lo mismo te puede ocurrir con algún amigo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

La visión de tu pareja en torno a un tema familiar es muy distinta de la tuya, pero algo puede ocurrir hoy que te hará ver con claridad lo bueno de una y de la otra. Intentarás llegar a un acuerdo estable para dejar de lado para siempre las discusiones por este tema.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Necesitarás en estos momentos mantener la mente ocupada porque hay cosas de algunas personas en las que preferirás no pensar, dados los acontecimientos del fin de semana. Puedes recibir alguna llamada relacionada con estos temas que te ofrecerá algunas claves.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Encontrarás el camino de expresar tus sentimientos hacia tu pareja y que se quede más tranquila. Además, aliviarás esa sensación de soledad que te produce el no poder hablar de determinados temas con alguien. Afianzamiento de la relación.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Venus favorece a los nativos de Sagitario el amor romántico y la afinidad de la pareja, mejor si está en soledad, de forma que disfrutarás sobre todo de un viaje o una cena especial.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

No te faltarán oportunidades para las relaciones de pareja, pero en estos momentos has preferido dar prioridad a los amigos o la familia. Empezarás a darle vueltas a la posibilidad de haber dejado pasar algo interesante, pero eso ya no tiene remedio.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Venus está influyendo en tu signo durante una buena temporada, y las relaciones más personas e íntimas toman el control de tu vida por unos días. Quienes busquen el amor tendrán oportunidades.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Por muy convencido que estés de la validez de tus argumentos, cede un poco, o saldrás perdiendo. No hay nada de malo en hacer concesiones de vez en cuando. Te gusta ganar siempre, y eso no es malo; pero los excesos nunca son convenientes.