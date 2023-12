Aún estás a tiempo de cumplir con los sueños más románticos para este fin de semana y correrás sin miedo tras ellos con la complicidad de tu pareja. No te agobies por el presupuesto, hay muchas cosas que hacer por poco dinero.

Obtendrás felicitaciones de gente querida por algo que has hecho o que has regalado. Una acción personal o tan sólo una idea será algo que cobrará mucha importancia para los demás y que te van a agradecer eternamente.

Intenta no angustiarte con problemas de la familia en los que realmente tienes poco que hacer, sobre todo si no te han pedido consejo. Disfruta de la vida y evita entrometerte en asuntos que no te afectan.