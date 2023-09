Te invadirá una sensación de melancolía y de debilidad que te mantendrá todo el día fundido mentalmente. Conectarás con tu parte más intimista y no te apetecerá hablar con nadie, solamente estarás para ti mismo.

Si eres nuevo en un trabajo, no confíes demasiado en quienes se te presentan armados con una sonrisa , porque esconderán sorpresas desagradables. En general una actitud cooperante resolverá cualquier problema.

Presta atención a esos pequeños detalles que no son normales en tu pareja, tal vez necesita un poco de atención y ayuda. No te conviene dar determinadas cosas por sentadas, si no es para que sirvan de base a proyectos de más largo plazo.