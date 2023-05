Has recuperado el equilibrio y la serenidad, y te sientes bastante bien. Las consecuencias van a ser muy positivas, sobre todo en el plano profesional, donde encontrarás buenas oportunidades para tus capacidades. Suerte.

Los astros propiciarán soluciones a las relaciones personales más deterioradas por las pequeñas miserias del día a día, especialmente si te mueves en un ambiente de trabajo que produce cierto estrés o si has tenido discusiones con la pareja.

Puedes tener durante los próximos días mucha más actividad de la habitual, procura no agobiarte y tomar las cosas en su justa medida. Si notas signos de estrés deberías buscar técnicas de relajación y desconectarte algunas horas.

Tendrás noticias de alguien que vive lejos y una sorpresa, puede ser un regalo, de alguien que está muy cerca. En general, las relaciones más personales serán muy satisfactorias, lo contrario en las sociales, te invitarán a eventos a los que no tendrás ninguna gana de asistir.

Prudencia y determinación son palabras que deberías tener muy en cuenta ahora. Mantén la calma, no tomes decisiones drásticas, sobre todo en el trabajo, aunque tengas la impresión de que están presionándote más de lo deseable.

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad. Deja las aventuras y el riesgo para otra ocasión.