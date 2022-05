¿Cómo enfrentar un ambiente laboral tóxico?, esto dicen los especialistas

Un desvalance de poder, donde una persona tiene un extremo poder y la otra tiene un grado de sumisión. Con el poder, aplasta a la persona haciéndola desaparecer, llegando a producir un miedo de perder esa relación.

Según el psicólogo Daniel Goleman, se debe pensar en las emociones y controlar sus impulsos, así como no darle trascendencia a lo comentarios de esa persona, recordar que las palabras vienen desde una perspectiva personal, puesto así, el problema "no es usted, sino el otro".

1. Tómese un respiro y piense 'no es para tanto'

Si está en sus posibilidades, alejarse del individuo tóxico en su trabajo es un buen inicio , que sus encuentros se limiten a lo laboral y cerrar todo tipo de contacto en su vida personal. No permita que sus actitudes sobrepasen esa línea que usted mismo ha trazado.

"Usted no debe aceptar agresiones físicas, humillaciones, mentiras o difamaciones. Dialogue cuando estas situaciones ocurran y deje en claro su postura", de esta forma su compañero no volverá a sobrepasarse y no se convertirá en una costumbre.

4. El diálogo no está "de más"

A pesar de que puede parecer incómodo, Torres asegura que debe tener la iniciativa para dialogar sobre la situación: "Haga que el diálogo vuelva a sus cauces normales cuando quiera cambiar de tema según sus intereses", esto con respecto a si la persona ignora su iniciativa o la traslada a otro lado.