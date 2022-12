100 años de Stan Lee, el rey de los 'cómics'

"El Hombre Araña"

Aunque en principio la idea de crear un personaje adolescente, algo torpe y con problemas personales no fue del agrado del editor de Stan Lee, esto no le impidió seguir su instinto. "Aprendí a no confiar siempre en los expertos", confesó.

Spider-man ya cuenta con dos trilogías cinematográficas interpretadas por dos actores diferentes, Tobey Maguire y Tom Holland. Por su parte, Andrew Garfield también se puso la piel del Hombre Araña en dos películas más.