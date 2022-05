MK-Ultra: el oscuro legado del programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental

Acid Test

El Allan

No fue el único... fueron cientos.

"Tenía problemas con mis padres -recuerda Lana Ponting-, y decidieron internarme en el Allan. No tenían idea de lo que pasaba allí.

"Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ayudaba pero, para que te des una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre: 'Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación. Recoge al bebé'... y explica paso a paso cómo alimentarlo.