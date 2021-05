Cuándo aplicarse la segunda dosis de vacuna contra COVID-19, según el fabricante

Existe preocupación de quienes deben recibir la segunda dosis de la vacuna en contra del COVID-19. Afirman que no existe información adecuada de los tiempos de aplicación según la marca de cada vacuna, mientras que desde el Ministerio de Salud reconocen que varias de las notificaciones emitidas por esta entidad para la aplicación, tienen errores que ya están siendo corregidos.

Don Jorge llegó hasta uno de los puntos de vacunación en el norte de Quito. Cuenta que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer hace dos semanas y no sabe cúando deben colocarle la segunda.

Él no es el único con dudas, María dice que su esposo recibió la vacuna Sinovac hace 21 días, fue a que le coloquen la otra, pero le informaron que aún no es tiempo. Mientras permanecimos en este centro fueron decenas de adultos mayores y sus familiares los que requerían la misma información. El problema en muchos casos es que no recibieron la notificación a sus correos y en otros las notificaciones eran erradas.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el tiempo de aplicación de las dosis depende de cada fabricante. Es así que por ejemplo si usted recibió la primera dosis de Pfizer, la segunda se la deben colocar después de 21 días, mientras que si fue inmunizado con Sinovac, debe esperar un periodo de 28 días para colocarse la segunda. Mientras que Aztraseneca tiene un periodo más largo, puede ser colocada incluso hasta 3 meses después de la primera.

La coordinadora del Distrito Metropolitano de Quito, Catalina Yépez , explica que ciertas notificaciones enviadas por la cartera de salud para las fechas de colocación de la segunda dosis tienen errores, ya que piden ir antes del tiempo estipulado. Sin embargo, indica que ya están siendo corregidos y explica por qué las vacunas no pueden colocarse antes.

Además, recalcó que la colocación de las segundas dosis en el país, está garantizada y pide a la ciudadanía regirse a las indicaciones de cada marca, para que la inmunización sea efectiva hasta el 1 de mayo en Ecuador se han aplicado más de un millón 34 mil vacunas entre primera y segunda dosis. Se recomienda que los adultos mayores o sus familiares pregunten que marca de vacuna les aplican.