Luego de 42 años, Teresa Arboleda se despide de Ecuavisa

"Creo que en este tiempo en el que la TV está evolucionando, los medios masivos están evolucionando, además que yo tengo 42 años en la misma empresa, más la pandemia, más este tiempo en el que yo ya no estoy diariamente en los noticieros, sino solamente los sábados, me dieron como señales de que era el momento de cerrar este ciclo. Un ciclo largo y fructífero, del que estoy muy agradecida", agregó la comunicadora.

"Me parece que 40 años para cualquier etapa en la vida es un número importante. Yo entré a trabajar cuando tenía 17 y he cumplido 60", indicó Arboleda a Ecuavisa.com.

Hasta marzo de 2020, Arboleda y Alfonso Espinosa de los Monteros compartían la presentación de Televistazo de las 19:00. Debido a la pandemia del COVID-19, la periodista pasó a dar las noticias los sábados a las 19:00.

"No influyó que me hayan movido a los sábados. Influyó el hecho que me dio más tiempo para reflexionar y me permitió tener otro tipo de experiencias. En ese sentido influyó", acotó.

Consultada sobre lo que va a hacer a partir de ahora, Arboleda indicó que "tiene muchas expectativas" de que vendrán cosas muy buenas. "El futuro nadie lo escribe, el futuro se va escribiendo poco a poco".

"Yo entré siendo una niña al canal y ahora ya soy abuela", añadió.

A Arboleda se le preguntó también sobre la probabilidad que compañeros suyos, de larga trayectoria en el canal, puedan despedirse de la estación televisiva. "Los tiempos de cada persona son muy diversos y las circunstancias son muy personales. Cada uno va tomando sus propias decisiones", respondió.

Destacó además el trabajo y talento de Juan Carlos Aizprúa, Merlyn Ochoa, Bessy Granja, Denisse Molina, Estéfani Espín, Samanta Mora, Lenin Artieda, entre otros.

Sobre su posible reemplazo, dice que se barajan algunos nombres.

En Contacto también le prepara una despedida a Tere, que se transmitirá este martes 5 de octubre, a las 10:30.