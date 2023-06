Pero el día de la mudanza -en agosto pasado- no fue para nada lo que habían imaginado.

"Me sentí como si estuviera viviendo en un mundo distópico", le dijo Amanda a la BBC.

En los doce meses que han pasado desde que la Corte Suprema anuló la sentencia del caso Roe vs Wade, otorgando a los estados el derecho a prohibir el aborto, 13 estados han aprobado prohibiciones casi totales.

Pero el mismo día que compiló la lista de invitados para su baby shower, se le diagnosticó un problema que le llevó no solo a perder a su bebé, sino que también la puso en el punto de mira de la prohibición del aborto en Texas.

Los médicos le dijeron que tenía insuficiencia cervical, que es un debilitamiento del tejido cervical que provoca una dilatación prematura, y confirmaron que al nacer su hija no sobreviviría.

Pero los médicos le dijeron que no podían interrumpir su embarazo, ya que según las leyes del estado, era un delito realizar un aborto cuando el corazón del feto latía, a menos que la vida de la madre estuviera en peligro.

Esencialmente, el mensaje era que aún no estaba lo suficientemente enferma como para justificar legalmente un aborto.

Amanda Zurawski sufrió un shock séptico como consecuencia de no poder abortar

"Mis dientes castañeteaban incontrolablemente, no podía armar una oración", dijo.

Nueva legislación

"Si un médico puede prever que una mujer desarrollará una sepsis que podría terminar siendo potencialmente mortal, puede actuar de inmediato", dijo Rebecca Parma, quien dirige la investigación antiaborto y la defensa de Texas Right to Life.

También señaló que ahora que se ha prohibido el aborto, su grupo tiene la intención de abogar por mayores servicios sociales para las mujeres y la extensión de Medicaid, o seguro médico gratuito, hasta un año después del parto, para garantizar que no se descuide la salud de las mujeres.

Pero el Centro de Derechos Reproductivos, que financia la demanda en nombre de las mujeres y los médicos, dijo que no había una lista lo suficientemente larga para abarcar todos los casos en los que un aborto podría ser médicamente necesario.

La medicina no es un tema de blanco o negro, dijo, y los casos que caen en terreno gris son más difíciles de interpretar dentro de la ley.

Aunque ella forma parte de una gran clínica y tiene abogados disponibles para brindarle asesoramiento, le preocupan los proveedores que no tienen el mismo sistema de apoyo, particularmente en áreas rurales.

Poco ético

"¿Dónde iban a abortar? ¿Cómo iban a permitirse viajar, conseguir que alguien cuidara de sus niños, estar dos días sin trabajar y quizás jugarse su empleo? De repente sentí que me habían atado las manos a la espalda", dijo.

Y aunque la ley, y la legislación reciente que aclara la ley, hace excepciones cuando la vida de la madre corre peligro, Texas no permite los abortos en el caso de anomalías fetales letales, que son problemas médicos que hacen que el feto tenga pocas probabilidades de sobrevivir al nacer.

Taylor Edwards, que también es parte de la demanda, dijo que debido a que no había excepciones en este sentido, se vio obligada a abandonar Texas para someterse a un aborto que interrumpiera su feto inviable.

Tortura emocional

"La tortura emocional de esas dos semanas no se puede describir. No sé cómo explicarle a la gente lo absolutamente terrible que es saber que estás embarazada de un bebé que no va a vivir", dijo.