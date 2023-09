El amor de José Luis Paucar y Laura Simba rompió barreras. Ambos cumplieron su sueño de casarse pese a que él llevaba más de un año internado en la sala de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Fueron novios desde hace 14 años. En 2022, él fue internado por atrofia muscular. Perdió tejido muscular y también le costaba hablar, por lo que se comunicaba con señas.

Le puede interesar: La historia de amor que surgió durante la cuarentena y que siguen millones

Se acostumbraron a vivir bajo el ritmo del sonido de las máquinas, pero eso no les impidió cumplir su sueño, casarse ante la ley y Dios junto a sus familiares y amigos.

Cuando le pidió la mano, él le mostró una hoja de papel bond en la que decía: "Te quieres casar conmigo". Ella aceptó, se tomaron las manos y lloraron. Ella le secó las manos con un pañuelo. "En el tiempo que llevo aquí, he aprendido el movimiento de sus labios. Así nos comunicamos y cuando no le entiendo me guío con un abecedario".

Le puede interesar: Melissa y Renier cuentan su historia de amor