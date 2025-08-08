Seguridad
08 ago 2025 , 11:57

Ritual de limpia termina en violación: curandero ataca sexualmente a una adolescente en Zamora Chinchipe

La víctima acudió al domicilio del acusado, donde tenía un consultorio de medicina ancestral.

   
  • Ritual de limpia termina en violación: curandero ataca sexualmente a una adolescente en Zamora Chinchipe
    En la imagen se ve a una mujer tapándose el rostro. ( Pixabay )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Wilson D. P. cumple una orden de prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de violación cometido contra una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió en Zamora Chinchipe.

Lea: Un terapista es procesado por abuso sexual durante sesión en centro quiropráctico, en el norte de Guayaquil

La Fiscal del caso expuso ante el juez las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos. Según su relato, el 30 de julio de 2025, la víctima acudió al domicilio del acusado, donde tenía un consultorio de medicina ancestral.

La joven solicitó una limpia, momento que el sospechoso habría aprovechado para agredirla sexualmente. Fiscalía conoció el caso tras una denuncia presentada por el hermano mayor de la víctima. Inmediatamente se dispuso una valoración médico legal, una pericia de entorno social y una de reconocimiento del lugar de los hechos.

La joven narró cómo el procesado la habría agredido sexualmente, lo que sirvió para formular cargos contra Wilson D. P., en calidad de presunto autor directo del delito.

Lea: Mujer fue abusada sexualmente por 4 sujetos tras salir de un centro comercial en Guayaquil

Además, Fiscalía solicitó medidas de protección a favor de la víctima, conforme.

Por otro lado, el juez acogió el pedido y dispuso la prohibición de acercamiento del procesado hacia la víctima, la prohibición de ejecutar actos de intimidación contra ella o su entorno familiar, y la emisión de una boleta de auxilio.

Temas
Ecuador
abuso sexual Ecuador
violación Ecuador
Zamora Chinchipe
Noticias
Recomendadas