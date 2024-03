LEA: Una delegación de la Unión Europea planteó un nuevo protocolo a exportadores para combatir el narcotráfico

El experto recordó que, en campaña, Noboa habló de cárceles barcaza, megacárceles de máxima seguridad, modernización de la Policía y Fuerzas Armadas, pero actualmente poco de esto se ha cumplido. "Es un plan que se ha ido construyendo sobre la marcha", aseveró.

Prueba de ello sería que el plan como tal no se ha socializado. No se conocen detalles, ejes de acción y otros factores. Esto, a pesar de que "toda política pública requiere objetivos, metas, acciones concretas y presupuesto asignado. No se ha visto hasta ahora".