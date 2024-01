Las instituciones educativas refuerzan su seguridad en este retorno progresivo a las aulas

El retorno progresivo a las clases presenciales dejó novedades en Santo Domingo de los Tsáchilas. La jornada educativa fue suspendida en la Unidad Educativa Ciudad de Guaranda, de la parroquia río Toachi, por las amenazas de un estudiante armado.

Según las autoridades de esa institución, el menor llegó atrasado y apuntó con el arma de fuego a la rectora, a la inspectora que llamó al Ecu 911 y al vicerrector.

El alumno armado es de segundo año de bachillerato y deambuló por algunos bloques de aulas hasta que la policía llegó al lugar y lo retuvo, mientras que los padres de familia acudieron para retirar a los demás estudiantes.

Otras unidades educativas toman sus propias medidas de seguridad, en el plantel Cruz del Norte, de Portoviejo - Manabí, se implementó un detector de metales al ingreso de la institución. Es pasado principalmente sobre las mochilas de los estudiantes. Los docentes también son sometidos al control.

Esto no ocurre en todas las instituciones, en la Unidad Educativa 12 de marzo y la particular Giorgio Vasari, no hubo chequeos ni presencia de la Fuerza Pública.

En la provincia de Napo, se toman precauciones. En una unidad educativa de 1 500 estudiantes se cerraron tres de los cinco accesos. 10 brigadas de padres de familia y maestros hacen controles en los ingresos. Solicitan el carnet de los estudiantes y prohíben el uso de bolsos, gorras y gafas.

En Archidona, cuatro planteles que están a 500 metros de la cárcel siguen en clases virtuales. En Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Quito y Pedernales se mantiene la educación virtual.