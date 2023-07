La familia Ameida-Saltos perdió a su hijo Rafael de tres años.

"La capacidad (de la embarcación) era de 25 personas y nosotros tuvimos 42 personas. No estaba con chaleco, no tenían chalecos para niños. Estaban un 80% con chalecos y un 20% no", comentó Jonathan Almeida, padre del menor.

La madre critica que no hubo un plan de emergencia. Dice que los socorristas tardaron en llegar. Los primeros en brindar auxilio fueron comuneros del sector.

"Estuvimos como dos horas dentro de la laguna. Llegó un bote de las mismas condiciones a lanzarnos sogas para que cada uno vea cómo puede salir de ahí", dijo la madre.

Lo mismo sucedió en la tragedia de este fin de semana, en el lago San Pablo, provincia de Imbabura. La respuesta ante el hundimiento de la embarcación fue tardía, más de media hora, aseveraron las personas rescatadas.

El Municipio de Otavalo detectó negligencias: dos lanchas fueron unidas de manera improvisada y se adecuó una segunda planta para incrementar su capacidad.

En marzo pasado, una mujer de 73 años murió ahogada tras caer de una embarcación en Galápagos. La mujer estaba sin salvavidas.