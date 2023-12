Ecuador está "en guerra" contra la delincuencia, afirma la ministra del Interior

La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, declaró este sábado que Ecuador está "en guerra" contra la delincuencia organizada, la minería ilegal y el terrorismo.

Palencia dijo que "la guerra ya está, no es que la vamos a hacer, estamos en guerra: no escogimos los enemigos". Aseguró que es una responsabilidad de la sociedad civil, y no solo del Gobierno, participar activamente en la lucha contra estos grupos criminales.

Para dar respuesta a este problema, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de acciones, que incluyen la coordinación entre los diferentes ministerios, el fortalecimiento de la Policía Nacional y la implementación de medidas de prevención.

En cuanto a la seguridad en las provincias de Guayas y Esmeraldas, dos de las más afectadas por la violencia, Palencia señaló que se está trabajando en un plan para reforzar la presencia policial y las acciones de prevención.

La ministra también destacó su compromiso con la construcción de un "Nuevo Ecuador" seguro y próspero.

"Vamos a construir seguridad no solo con drones y tecnología punta, sino con seres humanos, soldados, militares, policías, siempre y cuando los cuidemos como nuestro más valioso tesoro", dijo.

Palencia reafirmó su compromiso con el 'Nuevo Ecuador': "Estoy dispuesta a dar la vida por este país (...). Sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de la cúpula policial. Voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por el Ecuador", dijo.

Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes. Los expertos advierten que la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.

