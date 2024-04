Consulta Popular 2024: la Policía Nacional detuvo a 496 personas

Las autoridades realizaron un balance de seguridad al final de la jornada por la consulta popular y referendo 2024 . Informaron que 19 personas acudieron a sufragar en estado embriaguez y 529 expidieron o consumieron bebidas alcohólicas. Se dier on 32 casos de suplantación de identidad y siete de alteración o perturbación del desarrollo de los comicios.

Un total de 7 998 funcionarios se desplegaron por los recintos electorales ubicados en las nueve administraciones zonales de Quito para vigilancia, controles y seguridad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registró 16 siniestros. La de Control (AMC) hizo 389 exhortos verbales, 160 retiros de comercio autónomo no regularizado disuadido, levantó 11 actos inicio por uso indebido de espacio público, etc. El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito ejecutó 3 500 retiros de comercio autónomo no regularizado.

La Policía Nacional atendió 82 boletas de atención de apremio y detuvo a 19 personas sobre quienes pesaba una boleta de captura.

