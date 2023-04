Uno de los uniformados , quien pidió que su identidad no sea revelada, explicó que cuando llegó a su lugar de trabajo para el relevo de turno ya no le permitieron el ingreso:

Los familiares de los reos que tenían visitas programadas tuvieron que abandonar el recinto.

Hasta el cierre de este reportaje, no se existió ningún pronunciamiento de las autoridades carcelarias ni de gobierno e incluso se aseguró que no había ningún amotinamiento, por lo que no está claro si los guías siguen o no retenidos.

