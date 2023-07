Autoridades niegan acuerdos con grupos criminales e investiga a funcionarios que aparecen en los videos

Los videos empezaron a circular en redes sociales la tarde del martes 25 de julio, el día de la intervención militar y policial en la Penitenciaría del Litoral.

En el primero apareció Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, junto a cinco personas. Entre ellas se encontraba un oficial de la Policía, quien aparece con una chompa institucional y tapado el rostro.

Macías anunció un supuesto acuerdo con las bandas de Los Lobos, Tiguerones, Fatales, Latin Kings, M18, R7, Ben 10 para poner fin a la violencia en las cárceles y en las calles del país.

El mismo día circuló otro video en donde aparecen ocho personas, a nombre de la banda Los Tiguerones, con el mismo mensaje.

Los videos continuaron el miércoles. Aparecen representantes del grupo delincuencial Los Lobos, quienes se enfrentaron a Los Tiguerones en la última masacre en la Penitenciaría. Y el último, en donde integrantes de Los Tiguerones de Esmeraldas, junto al director de la cárcel de esta provincia, ratifican el supuesto acuerdo de paz.

El director del SNAI, Guillermo Rodríguez, negó que exista la participación de las autoridades del Estado en esta supuesta tregua; y sin dar detalles, dijo que se está investigando al Director de la cárcel de Esmeraldas.

“En ese caso, ningún funcionario del SNAI está autorizado para hacer ningún acercamiento como tal. En esa línea, lo que me han indicado es un proceso que estaba en liberación y él fue sorprendido en ese punto y no sabía que se estaba filmando”, explicó. Aunque no habló de sanciones.

Sobre la aparición del oficial de la Policía junto a alias Fito, el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que se está investigando, pero tampoco habló de sanciones.

Este jueves 27 de julio, el presidente Guillermo Lasso, durante un evento en el cuartel del GIR, fue enfático y aclaró su Gobierno no negoció ni negociará ningún acuerdo con las bandas delincuenciales.