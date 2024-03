La Fiscalía abrirá una investigación previa en contra del periodista y fundador del medio digital La Posta, Andersson Boscán, tras conocerse que mantenía conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero (+).

Esta investigación será independiente, es decir, por fuera del caso Metástasis, por la cual el periodista rindió su versión de forma telemática el 8 de marzo.

La fiscal Diana Salazar solicitó que se designe por sorteo a un fiscal sin fuero para una investigación de oficio, es decir, sin la necesidad de una denuncia.

En esta investigación previa, Fiscalía busca determinar si el accionar de Boscán, por los chats con Norero, se adecua a algún tipo penal, explicó a Ecuavisa.com una jurista penal que prefirió la reserva de su nombre.

No obstante, recalca que el hecho de que haya una investigación previa no determina ninguna culpabilidad. De haber indicios, Fiscalía pedirá audiencia de formulación de cargos indicando el presunto delito. Si no los hay, la investigación se archiva.

