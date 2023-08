Desde el inicio de su gestión al frente del Municipio de Quito, Pabel Muñoz López ha solicitado al Gobierno que cancele los USD 360 millones que están pendientes de pago a la ciudad.

“Tenemos ya una propuesta de pago, quiero remarcar una diferencia de gestión que es importante, cuando yo asumí la gestión de la Municipalidad ni siquiera me advirtieron de la deuda porque no había la entereza y firmeza de decirle al Gobierno me está debiendo esto”, manifestó del Burgomaestre.

Añadió que conocía de los 150 millones pendientes por el Metro de Quito y que después del pronunciamiento en la reunión con los sectores sociales en la Asamblea de Quito, tuvo contacto virtual con Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas, para acordar una propuesta. A la inicial se hizo una contrapropuesta para un ofrecimiento formal.

