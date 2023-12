La espera se acabó este viernes 1 de diciembre de 2023 con la inauguración definitiva del Metro de Quito. A las 05:30, el primer tren partió con 15 usuarios y se dio inicio a una nueva era en la movilidad con la que se busca mejorar la calidad de vida y los tiempos de traslado desde el sur hasta el norte en la urbe.

Los pasajeros cortaron la cinta. Uno de ellos fue la latacungueña Gladys Muñoz, en la estación Quitumbe (sur). Emocionada, quien se llevó un pedazo como recuerdo. “Es algo nuevo para mí. Estoy segura de que va a ser en beneficio de nuestro país y de nuestro Quito querido”. Pidió a la ciudadanía que cuide las estaciones y no las destruya con grafitis las paredes o asientos de los trenes.

Marcia Guevara salió desde su casa, en La Magdalena (sur), con dirección a su trabajo en Iñaquito, al norte. "El servicio es muy bueno y eficaz porque me he demorado 15 minutos. Antes, en la Ecovía me tardaba una hora y diez minutos. Como quiteña me siento muy feliz".

José Quipo viaja todos los días desde Atucucho (norte) hasta Chillogallo (sur). Decidió tomar el Metro en la Universidad Central. “En mi vehículo hacía casi dos horas para llegar a mi destino, ahora llegaré en media hora. Estoy muy feliz, muy contento".

Le puede interesar: ¿Por qué no hay baños en las estaciones del Metro?