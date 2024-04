La Empresa Eléctrica publicó los horarios de los cortes de luz en Quito para este sábado 20 de abril.

Los racionamientos son de hasta siete horas y se dividen en tres franjas: de 07:00 a 14:00; de 10:00 a 17:30; y de 12:00 a 19:00.

Se prevé que sea el último día con racionamientos eléctricos en esta semana, ya que el domingo 21 de abril se realizará la consulta popular y referéndum y el Gobierno aseguró que no habrá apagones.

No obstante, no se descarta que los cortes de luz continúen desde el próximo lunes debido a que los embalses aún no recuperan su capacidad mínima de agua.

