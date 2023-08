Yaku Pérez aceptó los resultados y afirmo que cometió errores en estas elecciones

Yaku Pérez, candidato a la presidencia por la alianza Somos Agua, reconoció los resultados de estas elecciones presidenciales, en donde la tendencia marca que ocuparía el sexto lugar.

"Creo que era la mejor propuesta para el país, pero quizás no estuvimos a las circunstancias o no supimos transmitir bien y eso fue lo que dificultó para no llegar", expresó.

Dijo que fue un honor representar "a los más humildes, a los más empobrecidos, a los que históricamente han estado marginados".

Concluyó sus declaraciones diciendo que siempre tendrá presente el "tejido tan potente y tan lindo que hicimos con las bases de Democracia Sí", el partido político de Gustavo Larrea.

Hasta el 81,06% de las actas escrutadas, Yaku Pérez ha obtenido el 3,81% de los votos. En las elecciones de 2021, el exprefecto de Azuay fue la tercera fuerza política, cuando registró el 19.32% de los sufragios, a solo un medio punto porcentual de pasar a segunda vuelta en los pasados comicios.