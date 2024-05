Roberto Luque, ministro de Energía: "Yo no negocio el precio (de la electricidad) con Colombia"

El ministro de energía encargado, Roberto Luque, compareció desde las 09:00 de este jueves 9 de mayo de 2024 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar la situación energética del país y las medidas que se adoptaron para afrontar el problema de los apagones a escala nacional.

Inicialmente, esta comparecencia estaba prevista para el lunes 6 de mayo pasado, pero se suspendió para hoy en el salón Tránsito Amaguaña del Palacio Legislativo. Hace una semana, el Pleno del Legislativo aprobó que este grupo parlamentario investigue y elabore un informe sobre este suceso, que implicó el regreso de los apagones en el país en este 2024, lo cual ha causado pérdidas multimillonarias en el país en varias industrias.

La presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre Zambonino, lamentó la no asistencia de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña. "Nos mintió. Mintió en esta Comisión diciendo que los apagones se acababan. No queremos que el ministro Roberto Luque haga lo mismo". Enfatizó que Fiscalización no trabaja con objetivos políticos ni para desestabilizar al Gobierno de Daniel Noboa Azín.

En su comparecencia, Luque informó sobre las medidas que se han tomado frente a la crisis energética por la que atraviesa el país. "Yo no negocio el precio (de la electricidad) con Colombia".

Hizo un repaso de las medidas que ha implementado el Gobierno para reducir los cortes de electricidad y el estado en que se encontraba el sistema energético del país. Los legisladores le preguntaron sobre el sabotaje que denunció el presidente Noboa al inicio de la crisis y manifestó que no asumió el cargo para investigar ese tema, sino para buscar soluciones. Enfatizó que "la suma de acciones irresponsables y negligentes, sumado a la falta de celeridad, en un problema que conocíamos desde diciembre, impresiona y da para sospechar. La denuncia está puesta".

