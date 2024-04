El secretario de Comunicación del Gobierno Nacional, Roberto Izurieta, explicó la mañana de hoy, lunes 8 de abril de 2024, las causas por las que fue intervenida la Embajada de México, en Quito, y capturar al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. Lo hizo en una entrevista del programa Contacto Directo de Ecuavisa.

Dijo que la detención del exsegundo Mandatario no tiene nada que ver con el objetivo de ganar votos para la Consulta Popular 2024, la cual se realizará el próximo 21 de abril. La prioridad era que no haya una fuga del exfuncionario y que no se repita lo que pasó con la exministra de Transporte y Obras Públicas del correísmo, María de los Ángeles Duarte, quien se refugió en la Embajada de Argentina en Quito y escapó en marzo de 2023.

Para Izurieta, Ecuador atravesó por una situación muy difícil ya que el riesgo de fuga de Glas era era inminente. "Lo que dice la Convención de Viena es que se protege a los perseguidos políticos, no a los condenados por la justicia por un sistema de justicia independiente". "Debemos entender que las obligaciones del Estado ecuatoriano eran impedir que se fugue alguien que ha sido condenado por la justicia".

Asimismo, aclaró que Consulta Popular no tiene fines políticos, sino afrontar la crisis de inseguridad que afronta el país. Por ello, se requiere la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en los centros de privación libertad.