Ramiro Narváez: "Se crearán unidades de Fiscalía especializadas en el uso legítimo de la fuerza"

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el pasado 21 de mayo, con nueve votos, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

Este fue remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea incluido en la agenda del Pleno del Legislativo. La propuesta busca normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza, por parte del Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas, y precautelar el derecho a la seguridad de la gente.

El presidente de esa Comisión, Ramiro Narváez (Izquierda Democrática), explica en una entrevista con Ecuavisa.com sobre los alcances de la propuesta:

¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene la propuesta?

Primero clarifica que los agentes de seguridad tienen la facultad legal de ejercer el uso legítimo de la fuerza frente a una amenaza o acto delictivo. También ante el riesgo de que una persona o el mismo uniformado pierda la vida.

¿Qué cosas incorpora?

Nuevos elementos como la utilización de animales en el orden público, pero sobre todo en las protestas sociales. Otro aspecto que me parece fundamental es dar más relevancia a los derechos de los agentes de seguridad. También una adecuada capacitación y entrenamiento, dotación de armas, municiones y equipos protección.

¿Cómo se garantizará la protección de los policías?

Si son afectados en enfrentamientos con la delincuencia, los uniformados tendrán acceso a la salud, protección jurídica y que sus familias queden aseguradas.

¿Y en lo legal?

Se crearán unidades de Fiscalía especializadas en el uso legítimo de la fuerza. Se capacitará al sistema judicial para que entienda este concepto y el procedimiento que se debe seguir cuando el policía utilice esta herramienta Todo debe ser transparente, legítimo y no en perjuicio de nuestros uniformados.

¿Cómo se regulará el uso de animales en manifestaciones y protestas?

No se podrán utilizar perros y caballos para ejercer fuerza sobre los manifestantes por dos elementos. El primero es la seguridad de quienes protestan y tienen todo el derecho de expresar su inconformidad. El segundo es protegerlos porque son expuestos a ataques, agresiones y maltratos en esos contextos. Por lo tanto, fue fundamental eliminar la posibilidad de que los animales, que eran mal utilizados, sean partícipes del uso de la fuerza.

¿Cómo se va a regular el uso de armas para los policías que deben intervenir en hechos delictivos?

Nuestros agentes de seguridad tienen armas y son letales, no letales o menos letales. En ese sentido hay seis niveles de uso legítimo de la fuerza.

¿Cuáles?

El primero es la presencia del policía en el lugar. El segundo es el contacto físico del efectivo y la verbalización como por ejemplo ¡alto! ¡deténgase! El tercero es ejercer la fuerza para tratar de neutralizar al delincuente. El cuarto es un arma menos letal. El quinto es un arma potencialmente letal. El sexto es la utilización del arma letal cuando la vida de un ciudadano o la del agente corre peligro.

¿Cómo deberá actuar un efectivo cuando el delincuente utilice un cuchillo y agreda a la víctima?

Si un delincuente utiliza un arma blanca y está a punto de atacar a una persona, el policía puede utilizar su arma letal. Puede ser su arma de fuego.

El temor de los policías es meterse en líos legales por usar el arma ¿Cómo se los va a blindar?

Está clarificado. Cuando hay una amenaza eminente y vemos que está en riesgo la vida de un ciudadano, el policía tiene que actuar. El caso de Ibarra, correspondiente a enero del 2019, es el ejemplo más claro. El delincuente le tenía con un cuchillo a Diana Carolina, pero los policías estuvieron apuntándole y no dispararon. Tampoco recibieron la orden de sus superiores para hacerlo. En ese caso, con la nueva ley hoy estarían facultados para actuar. La chica murió porque no había claridad en la ley.

Cuentan con respaldo legal...

Hoy existe y el policía puede actuar. Evidentemente tiene que haber un proceso de investigación, pero cuando el policía actúa dentro de ese marco legal, no puede ser sentenciado. También hemos buscado elementos que eviten la prisión preventiva. Es decir, que mientras se realiza la investigación, el policía puede estar en libertad y que ese proceso de investigación no afecte su carrera como policía o se produzca una potencial destitución. Con eso le damos mayor tranquilidad para que pueda actuar en momentos determinados. También se les proporcionará auspicio legal y habrá fiscales que entiendan que no es lo mismo que un delincuente dispare a un ciudadano a que un policía actúe contra la delincuencia. Los procesos son diferentes.

¿A los militares, qué nuevas herramientas se les asigna?

No tenían el acceso al uso legítimo de la fuerza. Hoy se la incorpora dentro de sus funciones. Ellos se encargan de la protección de nuestras fronteras y control de armas a escala nacional durante el año, pero también podrán ejercer el uso legítimo de la fuerza cuando lo amerite.

¿Cómo se reforzará y garantizará el trabajo de los guías penitenciarios?

Los guías que están en contacto con las personas privadas de la libertad no pueden estar armados por una norma internacional porque se pone en riesgo su vida. Pueden ser sometidos, retenidos y su arma puede ser extraída y utilizada para atentar contra su vida. Pero se van a crear otros grupos de agentes penitenciarios que no estarán en contacto con las personas privadas de la libertad, pero estarán capacitados para intervenir cuando hayan momentos de crisis.

¿Cómo se creará ese grupo? ¿Será parte de los 1 400 efectivos que se incorporarán en el actual proceso de selección?

Efectivamente, esa es la aspiración y objetivo que se busca con esta ley. Dentro de los 1400 nuevos que ingresarán habrá grupos nuevos especializados para atender las emergencias en cárceles. Ellos sí van a tener entrenamiento especializado y posiblemente tendrán dotación de armas menos letales, potencialmente letales y letales.

¿Cree que con ese nuevo grupo especial se podrá controlar la violencia en los centros de privación de la libertad?

Es lo que buscamos. Al presidente le hemos enviado 127 recomendaciones y que no necesitan reforma legal para poder mitigar lo que está pasando. Lo que sí vemos que falta es liderazgo y voluntad política por parte del presidente de la República. Hay una nueva responsable de la Secretaría de Derechos Humanos, con quien nos reunimos ayer y vimos esa predisposición de implementar esos cambios que recomienda la Asamblea.

Grupos sociales aseguran que con la nueva Ley del uso de la fuerza se busca reprimir a los manifestantes, ¿usted lo mira de esa manera?

No, al contrario. Nosotros con esta normativa restringimos la posibilidad de que en un contexto de manifestaciones haya excesos y ese ha sido un gran debate. A través de esta ley cumplimos estándares internacionales que protegen la protesta social que es un derecho constitucional de los ecuatorianos.

¿Cómo va a ayudar esta nueva normativa a la seguridad ciudadana?

Permite que los policías puedan actuar de mejor manera para enfrentar situaciones de inseguridad. Además, hay un gran código orgánico de seguridad integral que estamos diseñando y hay un libro específico de seguridad ciudadana. Ahí incorporaremos temas más vinculados a disminuir los actos delictivos. Se trabajará en conjunto con el ECU 911, los GAD municipales, Policía Nacional y la propia ciudadanía. Todo eso va a estar incorporado en una ley que procesamos.

¿Cuándo estará lista y aprobada la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza?

Está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella debe determinar fecha y hora para convocar a los asambleístas y luego llamar al segundo debate.