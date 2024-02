Sobre esto dialogó hoy, lunes 19 de febrero de 2024, la asambleísta del correísmo, Pierina Correa Delgado , en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Aclaró que los cambios no fueron propuestos solo por la Revolución Ciudadana , sino que se recogió los planteamientos de diferentes bancadas legislativas.

La semana pasada, las 87 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se quedaron colgadas porque no hubo los votos suficientes para su aprobación . En los días previos al segundo y definitivo debate, algunos temas polémicos saltaron a la opinión pública y generaron debate. Uno fue que el recurso de revisión allanaría el camino para favorecer al expresidente Rafael Correa .

Cuestionó que se busca posicionar la idea de que con las reformas solo se pretende beneficiar a Rafael Correa, pero no es así. El hecho de acoger las recomendaciones de organismos internacionales no implica la reversión de la sentencia original sino solo una revisión. Eso se aplicará para cualquier ciudadano, no solo para el expresidente.

Al final, tras revisar la nueva documentación, pruebas y sustentos habrá una resolución, la cual puede ser la ratificación del fallo original que quedará en firme y sin ningún otro recurso posterior. "Argentina y Colombia lo tienen, no estamos inventando el agua tibia".

No están de acuerdo cómo se está manejando el sistema justicia y la última opción que se tiene es recurrir a los entes internacionales. Respecto a lo que el exmandatario cuestionó, de forma reiterada, en años anteriores, el rol de los organismos de derechos humanos dijo que "errar es humano y seguramente todos nos hemos equivocado en alguna ocasión".

Dijo que el acuerdo entre Revolución Ciudadana, ADN y el Partido Social Cristiano se concentra en generar condiciones de gobernabilidad desde el Parlamento hacia el Ejecutivo.

