Pachakutik afirma que UNES busca negociar la 'Comisión de la Verdad'

El coordinador de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, asegura que ante la crisis legislativa, en especial sobre la situación de la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el correísmo quiere aprovechar para impulsar una Comisión que llaman de la verdad.

"Sentémonos a conversar, no estamos diciendo no, pero no pueden utilizar estos medios de chantajes para querar poner su tesis, eso no estamos de acuerdo", dijo Lucero.

Desde el oficialismo reconocen que al inicio del actual periodo en mayo de 2021, UNES si propuso aquello, una comisión que analice los procesos jurídicos en contra de sus líderes y cercanos.

"De ninguna manera le vamos a dar paso a la impunidad en este país, y una comisión de la verdad que predente investigar a quien, a los que están en la placa afuera del Palacio de Carondelet, recordándonos todos los días que son los responsables de la corrupción, no cuenten con nosotros", eso indicó Juan Fernando Flores de CREO.

Pero en el correísmo dicen que no, que no han vuelto ha tratar el tema, menos aún con Pachakutik.

Marcela Holguín, asambleísta indicó: "es una mentira; jamás hemos propuesto a las bancadas de la Asamblea Nacional la creación de la Comisión de la Verdad".

Reconocen de todas formas que a su criterio una instancia de ese tipo sí sería importante.

Pero por ahora no hay nada en concreto, y el correísmo insiste en la salida de la Guadalupe Llori de la presidencia del legislativo, y hasta Pachakutik parece de a poco distanciarse de su coidearia.