Nuevamente Yunda y Morales se enfrentan en plena sesión de Concejo de Quito

La más reciente sesión del Concejo Metropolitano de Quito fue escenario -una vez más- de una tensa confrontación entre el alcalde Jorge Yunda y el edil Fernando Morales, quien el pasado 10 de agosto le lanzó un recipiente con agua al regidor.

En la sesión número 167, que se llevó a cabo en Atucucho (norte de la capital), Morales criticó, entre otras cosas, que la Administración de Yunda no ha ejecutado el presupuesto destinado para obras en Quito.

"En el año 2019, la actual gestión municipal no ejecutó más de 330 millones de dólares. En el año 2020, más de 180 millones de dólares no se ejecutaron. En el año 2021, estamos agosto, más de la mitad del año, no llevamos ni siquiera el 35 % de ejecución, y la gran mayoría en sueldos o salarios", dijo Morales.

"Eso demuestra una gran incapacidad administrativa y técnica para la planificación y ejecución", añadió el concejal.

Luego alzó unos papeles que supuestamente reflejaban "transferencias, cheques, testaferros y contratos" y mencionó que entre esos documentos aparece el nombre del hijo de Yunda, salpicado por supuestos casos de corrupción relacionados con contratos con el Municipio de Quito.

"No le voy a permitir acusaciones infundadas", le respondió Yunda a Morales y le pidió que se refiera al orden del día, sin embargo el concejal insitía en sus acusaciones: "¡Usted no es el alcalde de Quito!". Finalmente, Yunda ordenó silenciar el micrófono del funcionario.

"Espero que esta vez no reaccione con violencia física ni psicológica", agregó el alcalde. Instantes después Morales abandonó la sesión.

Tras la salida del edil, Yunda se limitó a señalar que el presupuesto de 2020 "fue de 200 millones menos" y que debido a la pandemia y a la falta de liquidez, el Gobierno Central ha financiado al Municipio de Quito con bonos.

El pasado 10 de agosto, durante la sesión por el Primer Grito de Independencia, Morales le lanzó un recipiente con agua a Yunda.

"¡Ten decencia sinvergüenza! Quito no merece lo que tú y tu familia están haciendo", le gritó Morales, antes de abandonar la sala escoltado por agentes de seguridad y policías.

Por esta agresión, Yunda denunció a Morales por el supuesto delito de ataque o resistencia.