Daniel Noboa tildó a Construye como "Destruye", y habló sobre María Paula Romo y Aquiles Álvarez durante entrevista radial

El presidente Daniel Noboa tildó de 'Destruye' al movimiento Construye, un día después de recibir críticas y sugerencias de tal organización por las once preguntas de consulta popular que envió a la Corte Constitucional.

La organización, que participó en las últimas elecciones presidenciales con Fernando Villavicencio, había calificado como inútil el referéndum, pues consideran que la mayoría de las preguntas se refieren a reformas legales que ya se tramitaron y otras que deben realizarse en la Asamblea Nacional.

El presidente reaccionó argumentando que este movimiento debía ser eliminado por el Consejo Nacional Electoral, cuestión que pudo haber ocurrido en 2021, cuando aún tenía el nombre de Ruptura 25.

Le puede interesar: Consulta popular 2024 | "La pregunta relativa a los casinos desenfoca totalmente", dice expresidente de la Corte Constitucional

"Destruye (Construye) supuestamente tenía las condiciones para ser eliminado, ahí pasó un pocotón de cosas, resulta que a otros sí los eliminaron y a Construye no los eliminaron, no sé cómo lograron eso", señaló el Primer Mandatario.

Con respecto a la crítica de la consulta, dijo que la forma en que lo hicieron no le gustó, y que su percepción es que "querían ellos también brillar".

También se refirió sobre las anteriores posturas que tuvo tal organización y su líder María Paula Romo, quien fue exministra de gobierno de Lenín Moreno, en referencia a alianzas pasadas con la Revolución Ciudadana y su situación actual, en la que se identifican como oposición al correísmo.

"Legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé (...)Construye, Destruye, excorreístas, ya no sé cómo determinarlos; son excorreístas. María Paula Romo fue presidenta de la Comisión de Justicia (de la Asamblea Nacional) del correísmo, asambleísta constituyente del correísmo, de ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución increíble. Un Pokémon, más o menos".

Agregó que el no tiene piedras en el zapato. "Por ahí una basurita en el ojo, pero me la limpio,", agregó.