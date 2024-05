Fritschi llegó al Parlamento desde las 11:00, pero recién se ubicó en la mesa legislativa desde las 14:30. Los medios buscaban una reacción suya por el caso Olón , del cual se conoció, no hablará en esta ocasión.

Jaime Moreno, de Construye, apeló la presidencia de Guido Vargas (PSC), pues adujo que no se puede continuar con la comparecencia de delegados. Se exigía la presencia de Fritschi, quien esperaba en un despacho. No obstante, los votos no alcanzaron y Vargas regresó a presidir la sesión.

En el caso Mecheros, las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana exigen al Gobierno que apague los más de 400 mecheros (antorchas) contaminantes, que queman el gas recogido de los campos petroleros de la selva, como lo determinó la Corte Constitucional en 2021, sin que hasta el momento el Estado haya cumplido el fallo.

