Lenín Moreno solo cumplió el 42% de las metas de su plan de gobierno

Un informe de la Contraloría determinó que las cifras del Informe de Gestión de Lenín Moreno incluye cifras que no coinciden con las fuentes a las que se les atribuyen. Además, el 58% de las metas cuantitativas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 no se concretó.

Además, la Contraloría determinó diferencias entre la documentación presentada y los resultados difundidos en los programas más emblemáticos de Moreno. Por ejemplo, en la Misión Casa para Todos hay una incongruencia en las cifras, son más de 120 mil casas de las que no se tiene respaldo de su construcción.

Según la auditoría, la Secretaría Nacional de Planificación debió dar el seguimiento a las metas que no se estaban cumpliendo para generar alertas oportunas para que las instituciones responsables del cumplimiento establezcan las estrategias para alcanzar los resultados esperados.

La contraloría identificó documentos sin respaldo, metas que no pueden ser evaluadas, que las instituciones de Gobierno no implementaron lineamientos para alcanzar las metas y no publicaron su información en los portales institucionales, o sus páginas web.