Justicia impide instalación de sesión en la que se analizará la posible destitución de Llori

Los supuestos incumplimientos de Llori fueron : no dar paso a la apelación a la Presidencia solicitada por el asambleísta Esteban Torres (PSC) en la sesión del Pleno del pasado 24 de febrero de 2022 y no reinstalar la misma sesión en la que estaba apelada su Presidencia en menos de 30 días, como indica la Ley de la Función Legislativa.

"A mí me gusta respetar los procedimietos"

Esta mañana y antes de la reciente decisión judicial, Llori aseguró en Radio Sonorama que sí iba a conovocar a sesión en un plazo de cinco días, sin embargo recalcó que no iba a abandonar su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional.

"He sido elegida democráticamente para dos años. Lo que he hecho hasta ahora es hacer respetar la ley. No voy a dar ningún paso al costado porque nunca lo he dado ni cuando bailo", dijo la funcionaria.