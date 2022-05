Durante la mañana de este martes 17 de mayo de 2022, el primer mandatario Guillermo Lasso aseguró que el avión Embraer Legacy 600 fue vendido a Colombia por ocho millones de dólares. Sin embargo, el presidente Iván Duque en declaraciones descartó dicha compra.

Según publicó el medio Semana, Duque señaló que pese a que habían existido conversaciones con Ecuador sobre "un avión que ellos tienen a disponibilidad", enfatizó que, "no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno”. Y agregó que será el próximo presidente quien tome la decisión.

En esa misma línea, de acuerdo a fuentes de la Fuerza Aérea colombiana, consultadas por diario El Tiempo, sobre el anuncio de Lasso, también aseguraron que la venta aún no ha sido ejecutada y que se encuentra en proceso de negociación.

Mientras tanto, horas más tarde, en una entrevista con NTN24, el Mandatario ecuatoriano se disculpó y lamentó las molestias que pudo haber ocasionado al interior del gobierno colombiano. Dijo que cabe la posibilidad de que la venta se concrete en la siguiente administración.