¿Qué lleva al PSC a pronunciarse a favor del juicio político en contra de tres consejeros del Consejo de la Judicatura ? Dijo que hay tres causales como la extensión de los jueces que habían sido nominados y hay una irregularidad, la designación de jueces y la votación para la destitución del magistrado Walter Macías. "No se los podrá juzgar colectivamente porque el juicio no es al CJ, sino a los integrantes y se los juzgará políticamente por igual".

🔴 Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, dice que "en lo personal" no le convence las pruebas para el #JuicioPolítico en contra de la Fiscal Diana Salazar. #ContactoDirecto ▶ pic.twitter.com/Bo9LlZj2ZB

En lo que respecta al juicio político contra Salazar, Kronfle dijo que sí conoce cuáles son las pruebas que se han planteado y se ha pedido un alcance para evaluarlas y corregirlas. No obstante, "en lo personal, las pruebas presentadas (para el juicio político contra la funcionaria) no me convencen. Tanto así que hay que hacer un alcance de las mismas".

Aclaró que en la Legislatura no hay un pacto, sino un acuerdo de mayoría, el cual es transparente para el país. Cuestionó que la palabra pacto ha sido satanizada y no existe un reparto en la Función Legislativa, sino una distribución lógica para cumplir con la ley.

Por último, dijo que para recuperar la economía hay que focalizar los subsidios a los combustibles, pero de manera inteligente

