El trámite de autorización parlamentaria dentro del enjuiciamiento penal en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, por el caso Reconstrucción de Manabí, no obtuvo los votos suficientes, lo cual generó críticas. De su parte, el titular de la Legislatura, Henry Kronfle Kohzaya, señaló que el Pleno no resolvió nada sobre este tema.

Es decir, el hecho que no alcanzaran los votos para aprobar que se autorice el proceso judicial no es equivalente a que hayan votado para que se niegue tal posibilidad. Sobre este tema Kronfle dialogó hoy, viernes 22 de diciembre de 2023, con Ecuavisa.com.

A continuación la entrevista:

¿Por qué considera usted que la resolución, de este jueves 21 de diciembre en la Asamblea Nacional, con relación a la eventual autorización de Jorge Glas para que avance su juicio penal en la Corte Nacional, por el caso Reconstrucción de Manabí, no tiene ningún efecto?

De acuerdo al procedimiento legislativo, el Pleno no resolvió nada en este tema porque no existió una moción de aprobar. Cuando se presenta la moción y no alcanzan los respaldos para probar que se autorice el proceso judicial, no es equivalente a que hayan votado para que se niegue la posibilidad de hacer ese juicio, porque esa petición (la segunda) no existió.

¿Glas salió beneficiado?

Así nos guste o incomode, se debe hablar la verdad. Aquí se ha dado una noticia, la cual señala que se salvó al señor Glas y no es así.

¿Fue un error o un cálculo político de su parte haber permitido que Viviana Veloz, correísta, manejara esa sesión? Usted, como titular del Parlamento, pudo hacerlo con un sentido más institucional

Yo quería manejar la sesión, pero no puedo imponer mi criterio personal frente a un número muy considerable de asambleístas que querían tratar esto y lo hice público en mi comunicado. No escondo absolutamente nada. Es decir, si a mí me llega una comunicación de una persona que ya tiene indicios, inclusive a través de allanamientos ejecutados por la Fiscalía, de cualquier nexo con el Caso Metástasis, es impresentable su tratamiento.

Pero usted hubiera podido manejar la sesión de otra forma y así blindar a la Asamblea Nacional...

Mi posición era no tratar el tema, le reitero, porque viene de una persona (el juez Luis Rivera) que ha sido allanada. No quería exponer a la Asamblea a tratar algo de una persona ya cuestionada y posiblemente relacionada con el Caso Metástasis. Pero, yo no puedo imponer mi criterio personal porque este no es el gobierno, donde el Presidente de la República manda y punto. Aquí se trata de un grupo en donde el presidente es uno de los 137 asambleístas que conforman el cuerpo colegiado, respetuoso y democrático. Al haber un gran número de asambleístas, yo no podía imponer mi criterio.

Pero frente a esa posición podríamos decir que usted le terminó haciendo un favor al correísmo.

Usted está equivocado porque no hay favores para nadie. Lo que se trata es de Derecho. ¿Usted cree que es un favor el hecho de que el estatus legal de él (Glas) quedara exactamente igual que antes, porque no se aprobó nada y más aún con un escándalo político de por medio y en medio trámite de un pedido de asilo político? Yo creo que esto le complica más al señor.

¿Por qué, en su criterio, la Fiscalía se equivoca al interpretar lo actuado por la Asamblea, el jueves 21?

Me preocupa porque habla de carencia de eficacia jurídica y cuando no hay una resolución a favor de nada, no existe un cambio alguno. Por lo tanto, no se puede hablar de eficacia jurídica de algo que no se vivió, que no existe.

¿Cuál es el siguiente paso? El tema ha quedado en el limbo ya que no puede avanzar el juicio penal en la Corte Nacional de Justicia.

No quedó en el limbo, no se resolvió nada en la Asamblea. El estatus legal de Jorge Glas es exactamente el mismo de antes de la sesión. No ha cambiado.

¿Cuál es la manera de resolver el problema?

El Consejo de la Judicatura (CJ) debería de nombrar un nuevo juez para esta causa, destituyendo o no al juez que hizo la providencia. Lo urgente es que dicha providencia debe ser revocada. Eso es lo que debe pasar.

¿Hay que destituir al juez Luis Rivera?

Hay que revocar la providencia y eso es materia del Consejo de la Judicatura. No quiero interferir en las decisiones de ese organismo, pero deben tomar una decisión: apartar al juez del caso, nombrar un nuevo juez, destituirlo o no es problema de la Judicatura. Lo que sí está claro es que quien maneje el nuevo caso tiene que revocar la providencia.

¿Lo que usted dice es que la Judicatura, de alguna forma, debe forzar para que otro juez analice esa figura y la revoque?

En derecho, que revoque la providencia que estaba dictada y fue materia de la consulta en la Asamblea Nacional.

Le puede interesar: La Asamblea aprueba una enmienda constitucional para que los militares apoyen a los policías