Ministro de Gobierno lamenta "narrativa" difundida sobre Lasso y supuestos nexos con el narco

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón , quien asumió este cargo hace seis días en medio de la aguda crisis política que atraviesa la Administración de Guillermo Lasso , enfatiza que el jefe de Estado "no es un traidor a la patria" y que este "no es un narcogobierno".

Por otra parte, Cucalón no descarta que la Fiscalía General del Estado (FGE) reabra oficialmente el caso que surgió a partir del informe policial. De hecho, esa institución dijo que revisará la documentación.

Pero "agradece" que existan investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el régimen y reitera que él "no es parte de ningún narcogobierno".

Luque y Cherres son "sátrapas", dice Cucalón

Ya el presidente Guillermo Lasso calificó a Luque como "torpe" y admitió hace casi un mes que "no confiaba en él" . Según el ministro de Gobierno, Luque está en Argentina .

Postura de Lasso

El mandatario dijo este martes, en cadena nacional, que el informe revelado por el medio digital cae más bien en el plano de una "historieta falsa, falaz, insultante", además de haber utilizado el espacio mediático para "buscar prebendas y canonjías".

Aseguró que gobernar un país como Ecuador "no es sencillo" porque esa gestión se hace bajo un "ataque constante de narcotraficantes, terroristas y el crimen organizado", además de "políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos", aunque no precisó nombres ni grupos específicos.

Pese a ello, "aquí estoy dando la cara, dando pelea", añadió Lasso y aseguró que hay instituciones que están más "preocupadas por tumbar al Gobierno o, peor aún, liberar delincuentes".

Se refirió a comentarios surgidos en círculos parlamentarios que han mencionado la posibilidad de llevar a un juicio político al mandatario.

No obstante, Lasso reconoció que su cuñado, Carrera, mencionado en la investigación, quizás no ha tenido "la suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo", pese a no ser funcionario del Gobierno.