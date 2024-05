Henry Cucalón, exministro de Gobierno: "el país no merece un populismo oligárquico ni un populismo criminal"

El último informe a la nación del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, se basó en cinco ejes que son seguridad, área social, desarrollo económico, infraestructura y lo instituciona. Sobre estos temas se refirió la mañana de hoy, lunes 27 de mayo de 2024, Henry Cucalón Camacho, exministro de Gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza.

Para exfuncionario, a la rendición de cuentas se la convirtió formalmente en un espectáculo de inicio de campaña electoral del candidato presidente. "Llama profundamente la preocupación la serie de imprecisiones que contiene ese informe que muchísimos ciudadanos, colectivos y organizaciones ya los han venido señalando y que parecería que ya es un marca del jefe de Estado".

Las imprecisiones son los datos que no concuerdan con el informe y, ahora, a la misma Asamblea Nacional le corresponderá verificar esa información mediante una Comisión y elaborar un informe. Se trata de un ejercicio de transparencia porque Ecuador es primero.

Por ejemplo, Cucalón citó el dato del presidente de que se crearon más de 100 000 empleos nuevos, pero eso no es totalmente verificable. "No se puede pedir que un mandatario, de una u otra manera, tuerza los números a su conveniencia. No le hace bien al país ese tipo de situaciones". Lo mismo en materia de seguridad. "Un día se dice que la criminalidad bajó en un 99%, otro se indica que el 27% de rebaja en los índices de muertes violentas, las estadísticas señalan que es el orden del 17%".

Le puede interesar: Noboa considera como éxitos del Gobierno, los casos denunciados por Fiscalía